Все на лыжи! Специальная коллекция Balmain Ski Resort для ЦУМа

В ЦУМе появилась коллекция одежды, созданная специально для универмага французским брендом Balmain. Она идеально подходит, в первую очередь, для зимнего отдыха в городе и за его пределами и горнолыжных курортов, в частности, для той жизнедеятельности, которую принято обозначать как аprès-ski (дословно - "после лыж").

Ключевые фигуранты коллекции - разного вида дубленки: в форме бомбера и двубортные с акцентированными плечами, песочно-золотистый трикотаж и молочный кардиган с добавлением нитей люрекса. А ее главная декоративная деталь - крупные золотые пуговицы с логотипом бренда.