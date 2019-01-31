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31.01.2019 / 11:07
Коллекция
Все на лыжи! Специальная коллекция Balmain Ski Resort для ЦУМа

В ЦУМе появилась коллекция одежды, созданная специально для универмага французским брендом Balmain. Она идеально подходит, в первую очередь, для зимнего отдыха в городе и за его пределами и горнолыжных курортов, в частности, для той жизнедеятельности, которую принято обозначать как аprès-ski (дословно - "после лыж").

Ключевые фигуранты коллекции - разного вида дубленки: в форме бомбера и двубортные с акцентированными плечами, песочно-золотистый трикотаж и молочный кардиган с добавлением нитей люрекса. А ее главная декоративная деталь - крупные золотые пуговицы с логотипом бренда.

 

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