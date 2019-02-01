Германия отказалась от разработки средств ПВО совместно с Украиной

Власти Германии запретили своему военному концерну Rheinmetall вести совместные научно-технические и конструкторские работы с украинскими компаниями в рамках создания подвижного зенитно-ракетного комплекса.

"Наши друзья немецкие, правительственные, запретили им делать это с Украиной", - рассказал украинскому порталу "Оборонно-промышленный курьер" заместитель директора киевского предприятия "Арсенал" Александр Клочко.

По его словам, украинские военные инженеры работали над созданием ЗРК с такими характеристиками, которые бы позволили эффективно уничтожать вражескую авиацию, не подставляясь при этом под возможный ответный удар. Немецкая компания занималась созданием шасси, а также разработкой систем сопровождения и целеуказания для нового комплекса.

В интервью Клочко не уточнил причин такого неожиданного запрета, однако уверил, что разработка ЗРК будет продолжена, но уже с задействованием сил малых украинских предприятий.

Ранее украинские и российские военные эксперты неоднократно отмечали, что средства противовоздушной обороны, находящиеся на боевых дежурствах в украинской армии, представлены образцами еще советского производства, которые имеют истекшие сроки испытания. Их эксплуатация представляет серьезную опасность для гражданской авиации, попадающей в зону поражения украинских комплексов ПВО. Однако главной сложностью является тот факт, что сама Украина не производит зенитно-ракетных комплексов.