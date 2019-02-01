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01.02.2019 / 12:55
Коллекция
Храни меня, мой талисман: сумки Furla c восточным символом года
Furla Metropolis Lunar New Year. Фото: Furla
Furla Metropolis Lunar New Year. Фото: Furla

Может ли животное, символизирующее по китайскому календарю наступивший 2019 год - свинья - стать центральным объектом сумки? Дизайнеры Furla нашли решение, обратившись к традиционной восточной эстетике и прибегнув к условной графике. Результат - преображенный и изящный, но вполне очевидно читаемый символ года изображен на красном фоне в окружении розовых цветов и белых лепестков. Желающим прошагать весь год бок о бок с восточным талисманом предлагают на выбор несколько вариантов. Сумку Furla Metropolis Lunar New Year из классической кожи с соответствующим принтом и модели из капсульной линии MyPlay Furla со сменными клапанами, на которых повторяется тот же самый рисунок.

Модель из линии MyPlay Furla. Фото: Furla
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