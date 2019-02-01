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01.02.2019 11:18
Рубрика: Экономика

"Яндекс.Еда" ввела полностью платную доставку

Текст: Роман Маркелов
С 1 февраля "Яндекс.Еда" сделала доставку любых заказов в Москве полностью платной, подтвердили "Российской газете" в пресс-службе сервиса.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Обосновывая решение, "Яндекс.Еда" ссылается на опыт аналогичных онлайн-сервисов по всему миру, называя его "первым шагом на пути к гибкой стоимости доставки".

Фото: Пресс-служба "Яндекс".
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"Платная доставка - необходимый этап в долгосрочном развитии нашего бизнеса. Высокая скорость и надежность доставки стимулирует чаще пользоваться услугой - что в свою очередь развивает рынок", - передал через пресс-службу гендиректор "Яндекс.Еды" Максим Фирсов. Он привел в пример рынок такси: чем быстрее приезжала машина, тем чаще люди заказывали такси. Постепенно это вошло у них в привычку, и рынок вырос в разы, отметил Фирсов. Теперь в планах у компании развитие "фудтеха", добавил он.

Ранее о введении платной доставки "Яндекс.Едой" со ссылкой на источник в одной из компаний, сотрудничающих с сервисом, сообщал РБК. До 1 февраля пользователи сервиса платили за доставку 99 рублей лишь при заказе на сумму ниже 500 рублей.

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