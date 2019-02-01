Истребитель F-35 сошел с ума

В процессе длительных испытаний американского истребителя пятого поколения F-35 выявлены критические проблемы с надежностью и долговечностью самолета, точностью его оружия, программным обеспечением. Нелестные для создателей Lightning II факты приведены в докладе директора Петагона по испытанию вооружений. Документ опубликовал Bloomberg.

Недостатки F-35 можно разделить на несколько категорий. Первая касается надежности и долговечности истребителя F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой - такими самолетами планируется оснастить Корпус морской пехоты США. Многие из 60 построенных самолетов подлежат списанию из-за трещин в фюзеляже. Истребители пришли в негодность, не проработав и четверти заявленного производителем срока, констатировали в Пентагоне. К тому же на F-35B установлено устаревшее программное обеспечение, а его пушка так и не научилась попадать в цель, несмотря на многочисленные переработки.

Защита бортовой электроники от взлома признана "ужасающе низкой". В условиях сетецентрической войны, для которой и предназначен F-35, наличия у противника мощных средств радиоэлектронного перехвата и подавления подобная беззащитность может доставить американской армии много неожиданностей. Например, истребитель может применить оружие против своих, повинуясь командам извне и не обращая внимания на сидящего в кабине пилота. Единственное, что в этой ситуации может хоть немного утешить авиаторов - бортовая система управления оружием самолета тоже работает из рук вон плохо.

Насколько электроника F-35 "живет собственной жизнью", демонстрирует работа системы логистики ALIS, которой в докладе посвящен отдельный раздел. Планировалось, что эта система будет собирать информацию о находящихся поблизости F-35 и вызывать их на подмогу в случае необходимости. Также программа должна следить за состоянием самолета, рассылать наземным службам напоминания о сервисном обслуживании и заказывать запчасти. В реальности же ALIS вопринимает все находящиеся на земле самолеты как "небоеспособные" и рассчитывать на поддержку пилоту F-35 не приходится. Еще опаснее ситуация на авианосцах, где электроника пропускает вылеты и вступает в пререкания с диспетчерами. Наконец, при заказе запчастей ALIS сообщает, что необходимая деталь "будет доступна через несколько лет" и персоналу авиабаз приходится связываться с поставщиками по обычному телефону.

Тем временем



Германия официально отказалась от F-35. Представитель Бундесвера сообщил, что самолет не будет участвовать в конкурсе на замену стареющему флоту немецких истребителей. Пока лидером тендера является модернизированный Eurofighter Typhoon, однако возможна закупка и американских F/A-18 Super Hornet, пишет Defence News. Американские истребители необходимы ФРГ, поскольку Eurofighter не сертифицирован для применения тактических ядерных бомб, которые Германия обязана иметь на вооружении согласно стратегической доктрине НАТО.