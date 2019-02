Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. Артемизия Джентилески и современники

В 2020 году в Пушкинском музее пройдет масштабная выставка работ из коллекции Музея Каподимонте (Неаполь). Как бы в виде тизера, в феврале в Москву приезжают три картины из этого музея, три произведения первой половины XVII века - "Юдифь и Олоферн" Артемизии Джентилески, "Ангел с игральными костями и туникой Христа" Симона Вуэ, "Святая Агата" Франческо Гварино. Пушкинский дополнил экспозицию работами их современников из своего собрания.

Все три художника считаются последователями Караваджо, дважды посетившего Неаполь в начале XVII века и оставившего под большим впечатлением его творческую молодежь. Новаторские приемы работы со светом и тенью, необычные композиционные решения - каждый из представленных на выставке художников впитал идеи Караваджо, по-своему переработав его влияние.

Композиционным и идейным центром выставки стала картина Артемизии Джентилески. Сквозь призму личной истории художницы классический библейский сюжет - Юдифь, обезглавливающая Олоферна - приобретает особый драматизм. В юном возрасте Артемизия была изнасилована своим учителем, прошла через унизительный судебный процесс и в итоге смогла добиться справедливости. Картина была написана в том же году, когда происходили драматические события, и спустя 400 лет все так же дышит возмездием. Вообще биография Артемизии Джентилески весьма необычна для своего времени. Достаточно сказать, что она стала первой женщиной, принятой в академию живописного искусства во Флоренции - и это в то время, когда представительницам прекрасного пола не полагалось учиться в принципе.

Адрес: ул.Волхонка, д.12. 1 февраля - 31 марта 2019

Музей русского импрессионизма. Николай Мещерин. Выход из суеты

Николай Мещерин жил и творил на рубеже XIX-XX веков и остался в истории российского искусства как один из самых верных последователей философии французского импрессионизма.

Сын основателя Даниловской мануфактуры, московский предприниматель, фотограф-любитель и чудак, Мещерин в 33 года оставил семейный бизнес и переехал в подмосковную усадьбу Дугино. Там он прожил почти 20 лет, вплоть до своей ранней смерти, рисуя меланхоличные среднерусские пейзажи в импрессионистской манере и улавливая тончайшие оттенки вечерней и утренней зари.

На выставке, организованной Музеем русского импрессионизма совместно с Государственной Третьяковской галереей, представлено более 100 работ из семнадцати музеев и пяти частных собраний, в том числе, этюды и фотографии, сделанные художником. К слову, часть наследия Николая Мещерина была безвозвратно утеряна: его посмертная выставка прошла в конце 1917 года, и большинство проданных на ней работ впоследствии исчезло в вихре исторических событий той эпохи.

В усадьбе Дугино подолгу гостили и творили талантливые и знаменитые современники и друзья Николая Мещерина - Игорь Грабарь, Исаак Левитан, Алексей Степанов, Василий Переплетчиков: на выставке их картины соседствуют с работами художника.

Помимо этого, Музей русского импрессионизма подготовил озвученный известными актерами получасовой саундтрек с комментариями самого Мещерина, его жены и друзей: он сопровождает зрителя по мере перемещения от одной картины к другой.

Адрес: Москва, Ленинградский пр., 15 строение 11. 13 февраля - 19 мая 2019

Фонд In Artibus. Ничего, кроме гармонии. Владимир Вейсберг из коллекций ГМИИ им. А.С.Пушкина и Инны Баженовой

Выставка выдающегося художника и теоретика искусства Владимира Вейсберга (1924-1985) приурочена к 95-летию со дня его рождения. Ее организаторы - Фонд IN ARTIBUS и ГМИИ им. А.С.Пушкина - поставили своей задачей популяризировать творчество автора, чьи работы хранятся в фондах музея и не имеют постоянной площадки для экспонирования. При этом значительная часть картин предоставлена основателем фонда IN ATRIBUS Инной Баженовой, при поддержке которой в 2009 году вышла первая монография художника.

Творчество Владимира Вейсберга охватывает период с 40-х до 80-х годов XX века. На выставке представлены все грани творчества автора: его ранний пейзаж "Куст" (1947), натюрморты 50-х "Снедь" и "Хлебы", знаменитый двойной портрет "Семья Щегловых" (1958); женские портреты 50-х-60-х; знаковый переход от цвета к белому и множество работ периода "белое на белом", а также рисунки разных лет.

Постоянную часть выставки, которая будет длится полгода, составят 50 живописных картин. При этом графические работы будут экспонироваться по очереди: с февраля по апрель - коллекция из собрания ГМИИ им. А.А.Пушкина, с мая по июль - коллекция Инны Баженовой.

Адрес: Москва, Пречистенская набережная, д. 17. 31 января - 28 июля 2019

Государственный музей Востока. Новый футуризм художницы Хван Ын Сон

Впервые и всего на 3 недели в Москву приезжают полотна современной южнокорейской художницы Хван Ын Сон: чрезвычайно популярной у себя на родине и регулярно выставляющейся за ее пределами. Хван Ын Сон демонстрирует непривычное нам лицо современного южноазиатского искусства. Все работы, представленные на выставке, решены в абстрактной манере. В тесных залах музея Востока эти большие полотна с пастозной масляной живописью, передающие эмоциональные состояния художницы, вызывают у зрителя почти физическую реакцию. Выставка в музее Востока проходит при поддержке Культурного центра Посольства Республики Корея.

Адрес: Никитский б-р, д.12А. 30 января - 19 февраля 2019

Центр фотографии братьев Люмьер. Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю

В 1974 году легендарный фотограф Стив Шапиро, в портфолио которого фигурируют портреты Мартина Лютера Кинга, Жаклин Кеннеди Онассис, Энди Уорхола и Мохаммеда Али, а также работа с лучшими журналами Америки, отснял двенадцатичасовую фотосессию с музыкантом Дэвидом Боуи. Портреты Боуи, сделанные во время этой фотосессии, составили основу выставки, которая сейчас проходит в Центре фотографии братьев Люмьер.

Результатом встречи двух талантов подобного масштаба стало невероятное разнообразие отснятого материала. Культовый музыкант, лидер хит-парадов, экспериментатор в музыке и стиле, Боуи был гением перевоплощений. Стив Шапиро вспоминает: "В тот день Боуи, казалось, искал образы и идеи, чтобы понять, что из этого он мог бы использовать в своих будущих проектах". Впоследствии кадры из этой съемки были использованы в оформлении альбомов Station to Station, Low, Nothing Has Changed, а также попали на обложки журналов Rolling Stone и People. Помимо прочего, на выставке можно увидеть концертные записи Дэвида Боуи и послушать лекции о его сценических образах. Аудиогид для выставки озвучил еще один "инопланетный гость" - Илья Лагутенко, лидер группы "Мумий Тролль".

Адрес: Болотная набережная, 3, стр. 1. До 31 марта 2019