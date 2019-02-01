Минобороны: Разведку у границ РФ вели 23 летательных аппарата

По данным Министерства обороны РФ, в течение недели вдоль российских воздушных границ разведывательную деятельность вели 23 летательных аппарата.

Боевые истребители дежурных сил ПВО четыре раза поднимались в воздух для перехвата и недопущения нарушения госграниц. Такие данные опубликованы в газете вооруженных сил России "Красная звезда".

В российском военном ведомстве подчеркивают, что воздушное пространство страны нарушено не было.

Между тем, на этой неделе патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon был замечен вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Он около часа курсировал у средиземноморского побережья САР, периодически приближаясь к авиабазе и базе материально-технического обеспечения ВМФ России.