Монета с изображением королевы Анны продана на аукционе за рекордную сумму

Одна из самых редких британских монет ушла с молотка на лондонском аукционе Baldwin’s за рекордные 845 000 фунтов стерлингов.

Об этом сообщает издание Daily Express.

На золотой монете достоинством в пять гиней, датированной 1703 годом, изображена королева Анна и британские гербы на обороте. Проданная частным коллекционером неназванному покупателю, она побила предыдущий рекорд в 630 000 фунтов стерлингов, отданных за серебряную корону короля Георга III, датированную 1817 годом.

Анна Стюарт была королевой Англии, Шотландии и Ирландии с 8 марта 1702 года. Стала первым монархом соединенного Королевства Великобритании и пробыла на троне вплоть до своей смерти в 1714 году.