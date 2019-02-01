Названы главные темы V Международного арктического форума

В Москве состоялось заседание рабочей группы по деловой программе Оргкомитета по подготовке и проведению V Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" под председательством советника президента РФ Антона Кобякова. Напомним, форум пройдет в Санкт-Петербурге 9 и 10 апреля.

Отмечается, что по итогам заседания была определена главная тема форума: "Арктика. Океан возможностей". Кроме того, в основе деловой программы будут представлены три трека: "Прибрежные территории", "Открытый океан" и "Устойчивое развитие", а центральным событием станет пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам Антона Кобякова, программа форума будет освещать полный спектр направлений развития арктических регионов, а эксперты-участники уделят внимание текущему состоянию дел и ближайшим перспективам использования этих территорий для развития ряда отраслей, в том числе промышленности, энергетики, строительства, туризма. При этом замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков добавил, что на форуме будет представлена новая система преференций для компаний, которые инвестируют в проекты в арктическом регионе.

Между тем, помощник главы государства Игорь Левитин обозначил необходимость приглашения для участия в Форуме представителей органов государственной власти и деловых кругов Индии для обсуждения вопросов развития торгово-экономических отношений в международном масштабе в рамках реализации проекта развития международного транспортного коридора "Север-Юг".