Распоряжение правительства Новгородской области от 30 января 2019 года № 12-рг "О прожиточном минимуме за IV квартал 2018 года"

В соответствии со статьей 2 областного закона от 27.01.2012 № 13-ОЗ "О прожиточном минимуме в Новгородской области":

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Новгородской области за IV квартал 2018 года:

Наименование Прожиточный минимум (рублей) В расчете на душу населения 10 407 Трудоспособное население 11 328 Пенсионеры 8 661 Дети 10 172

2. Опубликовать распоряжение в газете "Новгородские ведомости"

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин

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