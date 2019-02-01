Почему Шерлоку Холмсу пришлось бы оставить привычку курить на II Евроиграх

Спорт мировых достижений и рука, протянутая за сигаретой - состояния не совместимые. Это следует и из рекомендаций, которые 1 февраля изложили в БЕЛТА эксперты белорусского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Они не скрывают, что все минские объекты II Европейских игр , которые примут участников состязаний континента, станут зонами, свободными от курения. Это подтвердила, в частности, на брифинге в агентстве и заведующая отделом центра Ольга Бартман.

По ее словам, II Европейские игры будут проведены как соревнования абсолютно свободные от табака. Планируется, пояснила Бартман, "ряд мероприятий, которые будут ограничивать потребление табака прежде всего на спортивных объектах, где будут проходить соревнования, в местах, где будут проживать гости и участники игр".

Эксперт добавила, что ограничение на курение будет распространяться не только на объекты, непосредственно задействованные при их проведении, но также находящиеся на близлежащей территории. Так что, даже легендарному Шерлоку Холмсу пришлось бы на время изменить своему имиджу любителя табака.

Кстати, слова, созвучные с наименованиями табачных изделий, исчезнут и с вывесок торговых объектов Беларуси. Начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская пояснила, что уже "установлен запрет на использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных для степени смешения с наименованием табачных изделий". Перечень этих наименований содержится и в техническом регламенте Таможенного союза "Технический регламент на табачную продукцию". В частности, теперь нельзя использовать такие слова, как сигарета, папироса, сигарила.

Отвечая на вопрос агентства, затронет ли данная норма декрета местные киоски "Табакерка", Брезовская напомнила о значении этого слова - небольшая коробочка, в которой, как правило, хранится нюхательный табак. "Мы дополнительно еще разберемся с этим, но пока не видим оснований для запрета названия "Табакерка", - сказала начальник управления. Прежде чем принимать решение, МАРТ подготовит официальное разъяснение и разместит у себя на сайте.

Словом, у болельщиков II Европейских игр еще есть время, чтобы привести собственное здоровье в соответствие с высокими спортивными результатами континента, полагают организаторы Игр.

А сами состязания, как уже регулярно напоминает "СОЮЗ", пройдут в Минске с 21 по 30 июня на 12 спортивных объектах. Более четырех тысяч атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.