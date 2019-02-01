Аномальное тепло придет в Москву на выходных

Среднесуточная температура в Москве в ближайшие выходные превысит норму на 8 градусов, сообщила "РГ" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"В субботу и в воскресенье погода будет соответствовать скорее мартовской норме. Обычно такая температура в столице наблюдается в 15-20-х числах марта", - рассказала Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в субботу ожидается ноль - минус 2 градуса, а в воскресенье столбики термометра дойдут до отметки +2.

Однако долго радоваться теплу москвичам не придется. Уже с середины следующей недели в права вступит сибирский антициклон, который принесет с собой сильные морозы. Погода в отдельные дни будет соответствовать даже не февральской, а скорее январской норме.