В Белгороде пенсионерка перевела мошенникам 43 млн рублей из-за иконы

Белгородская пенсионерка за несколько месяцев перевела мошенникам в общей сложности около 43 миллионов рублей. Все началось с того, что женщина купила икону за 50 тысяч рублей. Через пять лет после этого о покупке напомнил телефонный звонок: неизвестный собеседник, представившись начальником отдела по возмещению ущерба управления финансового контроля, сказал, что икону пенсионерка купила у мошенников.

За этим последовало сообщение о том, что женщине полагается компенсация - ведь злоумышленники уже пойманы и отбывают наказание. Только для того, чтобы получить средства, нужно перевести некоторую сумму на банковские счета.

Пенсионерка, поверив в это, то и дело перечисляла деньги, пока не поняла, что ее попросту обманывают. Тогда и обратилась в полицию.

- Следственным управлением УМВД России по городу Белгороду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, по факту мошеннических действий неизвестных лиц в отношении 70-летней женщины, которая перевела на счета злоумышленников около 43 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. - В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личностей злоумышленников и их задержание.