Сергей Собянин назвал фестивали, которые пройдут в этом году в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал москвичам о запланированных на этот год городских фестивалях. "В таком большом городе как наш, всегда должна быть возможность использовать свободный денек, чтобы куда-нибудь сходить, отдохнуть, развлечься", - написал он на своем персональном сайте.

По словам главы города, на фестивальных площадках, которые есть в каждом районе столицы, москвичи и гости столицы могут найти много интересного и весело провести свободное время.

Первый фестиваль, который ждет москвичей - Масленица. С 1 по 10 марта в городе пройдут традиционные народные гулянья, развернется широкая ярмарка, а на площадках пройдет множество спектаклей, народных игр и старинных забав. Следующий в череде увлекательных фестивалей - "Крымская весна". Он стартует 16 марта и будет посвящен Годовщине вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

Праздновать Пасху в городе будут с 25 апреля по 5 мая. Примерно в это же время - с 1 по 12 мая пройдет музыкальный фестиваль под названием "Московская весна A Cappella".

Уже полюбившийся москвичам фестиваль, посвященный рыбе и морепродуктам, будет проходить в российской столице целую неделю начиная с 24 мая.

Фестиваль исторических реконструкций "Времена и Эпохи" продлится с 7 по 16 июня. На всех городских площадках 12 июня пройдут праздничные концерты, посвященные Дню России. Фестиваль цветов и сладостей "Цветочный Джем" традиционно пройдет с 23 августа по 8 сентября.

День города намечен в выходные на 7 и 8 сентября. Затем последует гастрономический фестиваль "Золотая осень" - с 4 по 13 октября.

День народного единства в Москве будут отмечать со 2 по 4 ноября. А закончит год по традиции фестиваль "Путешествие в Рождество", который начнется 13 декабря и продлится целый месяц.

"На мой взгляд, общение горожан на праздничных улицах и площадях создает дружелюбную и гостеприимную атмосферу, чего порой не хватает в нашем большом городе", - отметил Сергей Собянин.