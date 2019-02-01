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01.02.2019 17:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Школьникам разрешат управлять составом метро

Текст: Татьяна Шадрина

В Москве через год откроют детский технопарк "Локотранс" на базе Российского университета транспорта (РУТ). На площади 800 тысяч квадрантных метров (два этажа) в одном из зданий университета установят тренажеры, которые дадут возможность побывать на месте машиниста поезда и состава метро. Об этом рассказал журналистам глава университета Александр Климов.

Фото: Валерий Титиевский/ РИА Новости
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Но кроме тренажеров на площадке "Локотранса" будут готовить инженеров транспорта новой формации. Планируется открыть направление лазерных, беспилотных, космических технологий, транспортной урбанистики. Ребята смогут узнать принцип работы имитационных моделей транспорта - систем, которые, например, дают возможность просчитать варианты расположения мультимодальных узлов общественного транспорта, крупных развязок и их влияния на движение в городе.

Преподавать ребятам будут аспиранты, молодые преподаватели, которые легко найти общий язык со школьниками. Именно молодым преподавателям предстоит работать с новыми направлениями инженерного образования. О перспективах отраслевого транспорта, экспорте образовательных услуг системообразующих вузов, внедрении цифровых образовательных технологий, трансформации среднего профессионального образования, в том числе под влиянием внедрения стандартов WorldSkills, о новых форматах молодёжной политики пойдет речь на форуме "Транспортное образование и наука" в РУТ 7-8 февраля 2019 года.

Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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