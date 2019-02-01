Школьникам разрешат управлять составом метро

В Москве через год откроют детский технопарк "Локотранс" на базе Российского университета транспорта (РУТ). На площади 800 тысяч квадрантных метров (два этажа) в одном из зданий университета установят тренажеры, которые дадут возможность побывать на месте машиниста поезда и состава метро. Об этом рассказал журналистам глава университета Александр Климов.

Но кроме тренажеров на площадке "Локотранса" будут готовить инженеров транспорта новой формации. Планируется открыть направление лазерных, беспилотных, космических технологий, транспортной урбанистики. Ребята смогут узнать принцип работы имитационных моделей транспорта - систем, которые, например, дают возможность просчитать варианты расположения мультимодальных узлов общественного транспорта, крупных развязок и их влияния на движение в городе.

Преподавать ребятам будут аспиранты, молодые преподаватели, которые легко найти общий язык со школьниками. Именно молодым преподавателям предстоит работать с новыми направлениями инженерного образования. О перспективах отраслевого транспорта, экспорте образовательных услуг системообразующих вузов, внедрении цифровых образовательных технологий, трансформации среднего профессионального образования, в том числе под влиянием внедрения стандартов WorldSkills, о новых форматах молодёжной политики пойдет речь на форуме "Транспортное образование и наука" в РУТ 7-8 февраля 2019 года.