В Чите двое детей погибли при пожаре

Уголовное дело возбуждено в Чите по факту гибели детей при пожаре. Трагедия произошла 31 января в одной из многоэтажек города, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Как выяснилось, женщина 1990 года рождения ушла, оставив дочерей трех и четырех лет в квартире без присмотра. Когда вернулась, увидела объятую пламенем квартиру.

Следователи осмотрели место ЧП, опросили очевидцев. Сегодня будет проведен дополнительный осмотр квартиры с применением криминалистической техники. Во время него специалисты изымут вещества и предметы, необходимые для следствия.

Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.