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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чите двое детей погибли при пожаре

Текст: Юлия Гарднер

Уголовное дело возбуждено в Чите по факту гибели детей при пожаре. Трагедия произошла 31 января в одной из многоэтажек города, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

В Хабаровском крае при пожаре погибла женщина с тремя детьми

Как выяснилось, женщина 1990 года рождения ушла, оставив дочерей трех и четырех лет в квартире без присмотра. Когда вернулась, увидела объятую пламенем квартиру.

Следователи осмотрели место ЧП, опросили очевидцев. Сегодня будет проведен дополнительный осмотр квартиры с применением криминалистической техники. Во время него специалисты изымут вещества и предметы, необходимые для следствия.

Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита
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