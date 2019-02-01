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01.02.2019,  
12:43
Текст:  Антон Валагин

В Приморье подготовили к пуску крылатые ракеты

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

На побережье Камчатки в рамках учений развернуты противокорабельные комплексы "Бастион".

- Пусковые установки совершили марш в назначенные районы, где экипажи отрабатывают нормативы по приведению в боевую готовность, слаженность расчетов и организацию маскировки машин, - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В тренировке задействовано порядка 200 военнослужащих и около 40 боевых машин. На островах Курильской гряды также развернуты противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион".

Береговой ракетный комплекс "Бастион" представляет собой многоосное шасси повышенной проходимости с двумя сверхзвуковыми крылатыми ракетами "Оникс", машины боевого управления и обеспечения. "Бастион" может выпустить обе ракеты по разным целям с интервалом 2,5 секунды, дальность стрельбы комплекса 600 километров.

Из-за высокой скорости (2,6 Маха) затруднен перехват ракеты корабельными системами ПВО-ПРО. Согласно расчетам, все средства противодействия авианосной ударной группы в состоянии нейтрализовать одновременно не более пяти ракет. При комбинированном залпе из нескольких десятков "Цирконов", "Калибров" и "Ониксов" по АУГ высока вероятность уничтожения авианосца и вывода из строя основных ударных кораблей.

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