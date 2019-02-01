Владивостокцы заночевали в очереди на запись детей в первый класс

Во Владивостоке десятки родителей всю ночь провели в очереди на запись будущих первоклассников в школу.

Как сообщает Общественное телевидение России, очередь образовалась из-за того, что не все родители доверяют интернету. Документы на запись ребенка в школу можно подать в электронном виде через портал госуслуг или МФЦ.

Однако в микрорайоне "Снеговая падь" родители заранее составили списки и дежурили по очереди. Сообщается, что перекличку они устраивали через каждые два часа.

В микрорайоне проживает около 50 тысяч человек, однако там расположено всего две школы. Для первоклассников в этом году выделено всего 150 мест. Желающих же учиться именно здесь намного больше.

"Общественный транспорт ходит очень редко, приходится ждать по 40 минут и больше, - цитирует ОТР жительницу Владивостока Елену Косюк. - Все это на морозе, поэтому страшно, боимся, хотим попасть в школу, которая рядышком с домом".

К слову, городские власти пообещали начать строительство еще одной школы уже в этом году. Она сможет принять 825 учеников.