В Саранске Дед Мороз с ножом ограбил салон сотовой связи

Полиция столицы Мордовии разыскивает мужчину, ограбившего салон сотовой связи. Налетчик был одет в костюм Деда Мороза.

Как сообщило в пятницу МВД по региону, преступление было совершено накануне. Угрожая продавцу ножом, грабитель открыто похитил из кассового аппарата все деньги.

- Во время совершения преступления злоумышленник был одет в костюм Деда Мороза, лицо скрыл под медицинской маской, - уточнили в пресс-службе МВД по РМ.

Приметы разыскиваемого: на вид 20-25 лет, рост 180 сантиметров, плотного телосложения.

Полиция обращается с просьбой к тем, кому что-либо известно о личности разыскиваемого, позвонить в дежурную часть отдела полиции №4 УМВД по Саранску по телефонам 8-(8342)- 29-77-07 или 02.