Видео: В Уфе над дорогой подвис грузовик

Уфимцы стали очевидцами необычной картины: на улице Ферина завалился на бок и подвис китайский грузовик Shacman. Фото и видео с ним тут же появились в соцсетях.

В отделе ГИБДД уфимского горуправления МВД России уточнили, что груженный землей грузовик пытался объехать аварию.

На этом месте ранее произошло механическое ДТП. Однако колесо грузовика завязло в сугробе, и он оказался наполовину на воздухе. Водитель не пострадал.

Вскоре на том же перекрестке произошла еще одна авария: 52-летний автомобилист не заметил и сбил перебегавшего дорогу школьника. Ребенка с травмами увезли на "скорой" в больницу.

По мнению очевидцев, все эти несчастные случаи могут связаны с неисправным светофором.