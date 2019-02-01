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01.02.2019 19:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Владимир Колокольцев наградил в Пензе спасшего людей полковника

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: МВД России Фото: МВД России
Фото: МВД России

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, прибыв в Пензенскую область, в первую очередь занялся поощрением отличившихся сотрудников. И это особенно важно в глазах людей, ежедневно рискующих жизнью.

Владимир Колокольцев наградил особо отличившихся ветеранов.

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"Среди награжденных - полковник полиции в отставке Алексей Зотов, который в 2016 - 2017 годах возглавлял УМВД России по городу Пензе. В 2014 году он стал известен на всю страну после того, как, рискуя жизнью, спас молодую женщину от вооруженного пистолетом и гранатой преступника", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Разумеется, глава полицейского ведомства напомнил своим подчиненным на оперативном совещании с руководящим составом регионального Управления МВД России по Пензенской области про необходимость повышения эффективности работы по профилактике и раскрытию преступлений против собственности, противодействию уличной преступности и пресечению коррупционных правонарушений.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
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