В Сибири спецназ уничтожил "боевиков" в 40-градусный мороз

Аномальные морозы не помешали спецназу Центрального военного округа уничтожить диверсионные группы "диверсантов" в Сибири.

Более 500 военнослужащих 41-й общевойсковой армии провели учения в экстремальных условиях. Разведчики обнаружили условных противников, пытающихся провести подрыв складов с боеприпасами, при помощи беспилотников. Спецназовцы на лыжах выдвинулись к "боевикам", взяли в плен нескольких боевиков, а остальных уничтожили боевиков и захватили нескольких пленных.

- Кроме того, личный состав выполнил огневые задачи из штатного оружия: снайперских винтовок ВСС "Винторез", пулеметов "Печенег", "Утес", гранатометов АГС-17 "Пламя" и РПГ-26 "Аглень", - сообщили "РГ" в пресс-службе ЦВО.

Военные отмечают, что при уничтожении диверсантов применялся боевой опыт, приобретенный в современных вооруженных конфликтах, в том числе в Сирийской Арабской Республике.