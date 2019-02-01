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01.02.2019 11:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Сибири спецназ уничтожил "боевиков" в 40-градусный мороз

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

Аномальные морозы не помешали спецназу Центрального военного округа уничтожить диверсионные группы "диверсантов" в Сибири.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Вертолеты Балтфлота уничтожили подлодку условного противника

Более 500 военнослужащих 41-й общевойсковой армии провели учения в экстремальных условиях. Разведчики обнаружили условных противников, пытающихся провести подрыв складов с боеприпасами, при помощи беспилотников. Спецназовцы на лыжах выдвинулись к "боевикам", взяли в плен нескольких боевиков, а остальных уничтожили боевиков и захватили нескольких пленных.

- Кроме того, личный состав выполнил огневые задачи из штатного оружия: снайперских винтовок ВСС "Винторез", пулеметов "Печенег", "Утес", гранатометов АГС-17 "Пламя" и РПГ-26 "Аглень", - сообщили "РГ" в пресс-службе ЦВО.

Военные отмечают, что при уничтожении диверсантов применялся боевой опыт, приобретенный в современных вооруженных конфликтах, в том числе в Сирийской Арабской Республике.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Аномальные морозы в России
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