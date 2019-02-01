В аэропорту Махачкалы задержали коров

На территории махачкалинского аэропорта обнаружили свободно разгуливавших коров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиаузла.

Сотрудники аэровокзала сначала отправили коров в специальный загон, а затем передали хозяевам. О бесхозных животных сообщили в полицию для составления протокола об административном правонарушении за бесконтрольный выпас скота.

Коровы не первый раз забредают на земли, прилегающие к воздушным воротам столицы Дагестана. Ежедневно сотрудники службы авиационной безопасности вынуждены отгонять животных.

Кстати

Каждые сутки из Махачкалинского аэропорта вылетают до 10 самолетов в Москву, совершаются также рейсы в Санкт-Петербург, Сургут, Ростов-на-Дону, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар и Казань. Из международных направлений есть Актау, Стамбул, Дубай.