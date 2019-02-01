Власти: В сгоревшем ТЦ Кизляра нарушались нормы безопасности

Один из сгоревших в пятницу торговых центров в Кизляре не соответствовал требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Александра Шувалова.

В планах руководства - снести обугленное здание и освободить территорию. Отмечается, что здание было возведено по закону, однако с нарушениями.

Каркас второго строения сохранился. Поэтому это здание с большой долей вероятности восстановят. Пожар захватил преимущественно верхнюю часть дома.

Напомним, что утром загорелся торговый центр "Планета люкс". Из-за слишком плотной застройки огонь перекинулся на ТЦ "Союз". Пламя затронуло и несколько расположенных в непосредственной близости магазинов.

В качестве предварительной причины возгорания называют неисправность проводки. При пожаре никто не пострадал.