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01.02.2019,  
16:15
Текст:  Светлана Цыганкова

Танкисты Северного флота перевооружатся на Т-80БВМ до конца года

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Усиленный танковый батальон отдельной мотострелковой бригады Северного флота перевооружат на модернизированные танки Т-80БВМ в течение 2019 года. Эти машины наиболее приспособлены к условиям Крайнего Севера.

Фото: ТАСС
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Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, в текущем году в бригаду поступит более двадцати модернизированных машин. Он добавил, что на сегодняшний день на вооружении соединения стоят Т-72Б3 и и Т-80БВМ. Экипаж бригады даже стал первым чемпионом "Танкового биатлона" на танке Т-72Б3.

"РГ" уже писала о том, что первые модернизированные танки Т-80БВМ продемонстрировали во время празднования Дня Военно-морского флота в Мурманске. Тогда механик-водитель рассказал о преимуществах новых машин:

- Очень теплая машина, зимой даже в сильный мороз в ней не холодно - можно включить обдув теплым воздухом боевого отделения и места механика-водителя. Самая подходящая для арктического климата. А благодаря газотурбинному двигателю этот танк можно даже на тридцатиградусном морозе завести за пару минут. Когда турбина запустится, уже можно ехать, но лучше подождать, пока мотор прогреется, - сказал танкист.

Т-80БВМ - дальнейшая модернизация танка Т-80БВ. Вес машины - 46 тонн. Она включает в себя установку многоканального прицела наводчика, пушку калибра 125 миллиметра, доработанный газотурбинный двигатель мощностью до 1250 лошадиных сил, стабилизатор вооружения и прибор наблюдения механика-водителя. Для защиты от огня танк оснащен противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты.

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