В Карелии мужчина с открытой формой туберкулеза ездил в автобусе

Житель карельского города Костомукши пытается доказать, что что врачи неправильно лечили его от туберкулеза. В итоге он получил открытую форму и заразил свою семью. Кроме того, он ездил на автобусе в Петрозаводск, бывал в общественных местах.

Об этом мужчина рассказал РИА Новости. Туберкулезом он заболел в 2004 году, когда отбывал наказание в исправительной колонии. Прошел курс лечения, наблюдался у специалиста. А в 2011-м его обрадовали: здоров и сняли с учета. Три года назад мужчина заболел. Заподозрили воспаление легких, но в больницу не положили. Пациенту не становилось лучше. В итоге поставили диагноз: рецидив туберкулеза. Направили в Петрозаводск, куда мужчина поехал на рейсовом автобусе.

В комментарии Республиканского противотуберкулезного диспансера говорится, что "в настоящее время пациент от туберкулеза излечен. Эпидемиологической опасности не представляет. За пациентом установлено динамическое наблюдение по III (неактивной) группе диспансерного наблюдения. Предложено оздоровление с проведением противорецидивных курсов в условиях федеральных санаториев на выбор".

Кстати, в середине января появилась еще одна информация о больном с открытой формой туберкулеза. Его обнаружили в доме-интернате для пенсионеров и инвалидов в Видлице. Этого человека отправили в Петрозаводск, где он и умер. В Минздраве Карелии на это ответили, что пациент скончался не от туберкулеза, а от основного заболевания - острого нарушения мозгового кровообращения.