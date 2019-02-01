В Петербурге по горячим следам задержаны автоугонщики

Петербургская полиция задержала подозреваемых в серии краж иномарок в Колпинском районе. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, известно минимум о трех случаях автоугонов, которые они совершили.

- В период с 18 по 26 января 2019 года в полицию Колпинского района поступили заявления от трех граждан о том что они обнаружили хищение принадлежащих им автомобилей марок Hyundai Solaris и Kia Rio, которые находились на улицах Тверской, Пролетарской и Красных Партизан, - уточнили в главке. - Общий ущерб составляет около 1,5 миллионов рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ "Кража". В ходе их расследования полицейские сначала установили возможные места "отстоя" похищенного автотранспорта. По одному из адресов вскоре была найдена одна из иномарок - уже с фальшивыми госномерами.

- Задержаны двоих подозреваемых в возрасте 23 и 25 лет, которые полностью изобличены в указанных противоправных деяниях, - добавили в управлении.

Сейчас автоугонщики задержаны, в отношении них решается вопрос об избрании меры пресечения.