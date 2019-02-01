В Петербурге у мужины нашли похищенный в 90-е милицейский пистолет

В Петербурге полицейские обнаружили табельное оружие коллеги, похищенное у него в 1994 году. Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, находка была сделана в ходе обыска у подозреваемого в краже, совершенной в Московской области.

Согласно официальной информации, 34-летний мужчина снимал жилье на проспекте Маршала Казакова. Когда в результате оперативной разработки к нему пришли с обыском, то в квартире среди прочего были обнаружены и изъяты пистолет Макарова, два магазина к нему и 16 патронов - все пригодно к использованию.

- Со слов злоумышленника, пистолет он приобрел в прошлом году и хранил по месту жительства, - сообщили в главке. - Также установлено, что пистолет с аналогичным номером в 1994 году был похищен у сотрудника милиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга. По данному факту было возбуждено уголовное дело, подозреваемый был задержан и осужден за данное преступление, однако оружие тогда не было найдено.

По результатам обыска возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.