Новости

Умер актер из фильма "Кин-дза-дза" Игорь Кан 11:40
В Башкирии перевернулся школьный автобус 11:35
В Петербурге по горячим следам задержаны автоугонщики 11:30
Kia вывела на тесты таинственный внедорожник 11:30
В Совфеде рассказали об ответе России на выход США из ДРСМД 11:25
Екатеринбуржцы обрушили Госуслуги при записи детей в школу 11:23
В Петербурге у мужины нашли похищенный в 90-е милицейский пистолет 11:16
Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей 11:13
В курортном поселке на Кубани нашли две мины времен ВОВ 11:12
Картину Куинджи в Третьяковке защитили стеклом и сигнализацией 11:11
Лукашенко поздравил Кирилла с 10-летием со дня Патриаршей интронизации 11:09
Число жертв аномальных морозов в США возросло до 21 10:44
Новосибирские вирусологи разработали вакцину против Эболы 10:43
Истребитель F-35 сошел с ума 10:41
Автопарк каршеринга Москвы вырастет до 20 тыс. автомобилей в 2019 году 10:31
Иркутские детсады и школы закрыли на карантин 10:20
Российские военные получат 12 роботов-саперов "Уран-6" в 2019 году 10:18
В саратовской колонии 200 осужденных устроили беспорядки 10:13
Германия отказалась от разработки средств ПВО совместно с Украиной 10:00
Врач челябинской больницы оказался "вампиром" 09:56
В России подешевел еще один бюджетный кроссовер 09:53
В Кизляре сгорели два торговых центра 09:50
В Приангарье завели дело по факту ДТП с четырьмя жертвами 09:43
На Урале из-за короткого замыкания из школы эвакуировали 730 человек 09:37
Российский офицер рассказал о рекордном погружении на глубину 09:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
01.02.2019 11:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге у мужины нашли похищенный в 90-е милицейский пистолет

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге полицейские обнаружили табельное оружие коллеги, похищенное у него в 1994 году. Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, находка была сделана в ходе обыска у подозреваемого в краже, совершенной в Московской области.

Согласно официальной информации, 34-летний мужчина снимал жилье на проспекте Маршала Казакова. Когда в результате оперативной разработки к нему пришли с обыском, то в квартире среди прочего были обнаружены и изъяты пистолет Макарова, два магазина к нему и 16 патронов - все пригодно к использованию.

В Петербурге неизвестный обстрелял автобусы и машину полиции

- Со слов злоумышленника, пистолет он приобрел в прошлом году и хранил по месту жительства, - сообщили в главке. - Также установлено, что пистолет с аналогичным номером в 1994 году был похищен у сотрудника милиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга. По данному факту было возбуждено уголовное дело, подозреваемый был задержан и осужден за данное преступление, однако оружие тогда не было найдено.

По результатам обыска возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей
В Кизляре сгорели два торговых центра
Германия отказалась от разработки средств ПВО совместно с Украиной
США и Китай достигли понимания в вопросах двусторонней торговли
Италия отказалась признать Гуаидо главой Венесуэлы