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01.02.2019 13:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани за убийство журналистки ее экс-супругу дали почти 12 лет

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодарском крае суд вынес решение по делу об убийстве журналистки Жанны Вербер, которое произошло в декабре 2017 года в Лабинском районе. На скамье подсудимых оказался бывший супруг убитой, 36-летний Анатолий Леотиков. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство", "Нарушение неприкосновенности жилища" и "Незаконное приобретение оружия".

По решению суда Анатолия Леотикова по совокупности преступлений приговорили к 11 годам и 10 месяцам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
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- В судебном заседании установили, что 26 декабря 2017 года около 7 часов утра Леотиков, имея при себе самодельное огнестрельное оружие, заряженное патронами, разбил стекло и незаконно проник в домовладение потерпевшей - его 29-летней бывшей супруги, - рассказал пресс-секретарь прокуратуры Краснодарского края Антон Лопатин. - Затем Леотиков избил женщину и выстрелил ей в голову, после чего скрылся с места преступления.

Как ранее писала "РГ", журналистка Жанна Вербер от полученного ранения скончалась в машине скорой помощи. У нее остались сын и родители. Вербер работала на местном телеканале "Лаба", где готовила программы "Актуальный разговор", "Школьный журнал", "Медицинский вестник", а также спортивное обозрение "Тайм-аут" и передачу о культурной жизни района.

Анатолий Леотиков на суде вину признал частично. Он подал апелляционную жалобу, в которой сообщал, что совершил убийство в состоянии аффекта, а также сам явился с повинной. На основании этого мужчина просил снизить ему срок отбывания наказания. Однако участвовавший в рассмотрении дела прокурор представил доказательства, опровергающие версии осужденного.

Суд согласился с доводами прокурора и оставил приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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