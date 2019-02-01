На Кубани МВД проверит конфликт охранников ТЦ с школьницами

В Новороссийске полиция проверит инцидент между охранницами местного торгово-развлекательного центра и двумя 15-летними девочками.

Как выяснилось, школьницы отдыхали на пятом этаже ТЦ, когда на них обратили внимание охранники. По одной из версий, им не понравилось, что подростки вели себя шумно. Ссора закончилась дракой.

Мать девочек уже написала заявление в правоохранительные органы. В случившемся предстоит разобраться сотрудникам полиции, по результат проверки будет принято процессуальное решение.