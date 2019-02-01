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01.02.2019 17:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани МВД проверит конфликт охранников ТЦ с школьницами

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Новороссийске полиция проверит инцидент между охранницами местного торгово-развлекательного центра и двумя 15-летними девочками.

Фото: iStock
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Как выяснилось, школьницы отдыхали на пятом этаже ТЦ, когда на них обратили внимание охранники. По одной из версий, им не понравилось, что подростки вели себя шумно. Ссора закончилась дракой.

Мать девочек уже написала заявление в правоохранительные органы. В случившемся предстоит разобраться сотрудникам полиции, по результат проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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