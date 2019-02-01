Умер один из авторов Красной книги Севастополя Александр Болтачев

На 67-м году жизни скоропостижно скончался ученый-ихтиолог, ведущий научный сотрудник Института морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского Александр Болтачев. Об этом сообщается на официальном сайте института.

Болтачев умер 30 января, находясь в командировке во Вьетнаме.

По данным Севприроднадзора, ученый внес большой вклад в создание Красной книги Севастополя, написал более полутора десятков очерков.

Александр Болтачев изучал видовое разнообразие морских и пресноводных рыб Черноморско-Азовского бассейна и Мирового океана, экологические проблемы Черноморско-Азовского бассейна и другие вопросы.