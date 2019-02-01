В курортном поселке на Кубани нашли две мины времен ВОВ

В курортном поселке Лермонтово Краснодарского края нашли 45-миллиметровые снаряды времен Великой Отечественной войны. В настоящее время мины ликвидировали на ближайшем полигоне.

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, опасная находка находилась в грунте размытого берега реки, которая впадает в Черное море. Предположительно, боеприпасы пролежали там десятки лет.

На прибрежной полосе было выставлено оцепление. Снаряды аккуратно достали и отвезли на полигон, где их уничтожили.