Волгоградские военные вытащили из снега коммунальную технику

Военные с помощью тяжелой техники освободили из снежных заносов спецтехнику коммунальных служб Палласовского района Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

После обильного снегопада уже расчищено более 70 километров дорог и шесть населенных пунктов региона. Продолжается очистка около 25 километров дороги между селом Кайсацкое и поселком Комсомольский.

Во взаимодействии с МЧС военнослужащим предстоит расчистить еще около 70 километров трасс общего пользования.

Для оказания помощи в ликвидации последствий снегопада на территории Палласовского, Быковского и Николаевского районов задействованы тяжелые инженерные машины на базе танков Т-72 и Т-90.

По данным пресс-службы областной администрации, на дороги федерального и регионального значения высыпали около 500 тонн песко-соляной смеси. К расчистке дорог были привлечены около двухсот единиц техники. Мониторинг ситуации идет в круглосуточном режиме - при необходимости количество сил и средств будет увеличено.

Особое внимание уделено расчистке автодороги "Панфилово - Тростянский - Попов" в Новоаннинском районе, проезда на поселок Крутовский в Серафимовичском районе, участку "Эльтон - Отгонный" в Палласовском районе.