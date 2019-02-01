Вопросы активного долголетия обсудят на форуме в Сочи

Форум "Здоровое общество. На пути к цели 80+" впервые пройдет 13 февраля в рамках инвестиционного форума в Сочи. Главные его мероприятия будут посвящены вопросам демографии, здравоохранения, образования и науки.

В форуме примут участие видные представители медицинского сообщества, руководители и профессора федеральных медицинских клиник, ведущие международные специалисты в области здравоохранения. Одним из центральных событий станет пленарное заседание "На пути к ожидаемой продолжительности жизни 80 лет в России: задачи и решения". В ходе него со своим докладом, в частности, выступит министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Для достижения поставленных задач по повышению продолжительности жизни и формированию здорового общества необходим комплексный подход, - ранее отметила Скворцова. - Одним из приоритетов станет реализация программ общественного здоровья, в числе которых обеспечение безопасности условий труда, борьба с неинфекционными заболеваниями, включая сокращение потребления алкоголя и табака, а также популяризация активного долголетия и здорового образа жизни".

С программой Форума можно ознакомиться на сайте мероприятия.