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01.02.2019 16:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вопросы активного долголетия обсудят на форуме в Сочи

Форум "Здоровое общество. На пути к цели 80+" впервые пройдет 13 февраля в рамках инвестиционного форума в Сочи. Главные его мероприятия будут посвящены вопросам демографии, здравоохранения, образования и науки.

Фото: istock/moussa81
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В форуме примут участие видные представители медицинского сообщества, руководители и профессора федеральных медицинских клиник, ведущие международные специалисты в области здравоохранения. Одним из центральных событий станет пленарное заседание "На пути к ожидаемой продолжительности жизни 80 лет в России: задачи и решения". В ходе него со своим докладом, в частности, выступит министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Для достижения поставленных задач по повышению продолжительности жизни и формированию здорового общества необходим комплексный подход, - ранее отметила Скворцова. - Одним из приоритетов станет реализация программ общественного здоровья, в числе которых обеспечение безопасности условий труда, борьба с неинфекционными заболеваниями, включая сокращение потребления алкоголя и табака, а также популяризация активного долголетия и здорового образа жизни".

С программой Форума можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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