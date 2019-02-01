СМИ: Врач челябинской больницы оказался "вампиром"

Новые факты о личности врача, который по поддельному диплому устроился на работу в одну из челябинских больниц, обнародовали в СМИ: будучи школьником, доктор увлекался черной магией и убил своего одноклассника.

Напомним, стало известно, что терапевт арестован по обвинению в использовании фиктивного документа об образовании и хранении наркотиков. По версии регионального Следственного комитета, в ноябре прошлого года, устраиваясь на работу, он предоставил заведомо подложный диплом. При этом ранее, в 2000 году, молодой человек совершил особо тяжкое преступление, и был приговорен к принудительным мерам медицинского характера. Что это было за преступление, правоохранительные органы не сообщали.

Между тем КP.RU удалось пообщаться с выпускницей той же школы, где учился фигурант. По ее словам в старших классах парень увлекся эзотерикой, стал соответствующим образом одеваться. Перед выпускным он позвал в гости одноклассника и расправился с ним (отца дома не было, а мать с семьей не жила). "Он считал себя демоном, вампиром", - рассказала женщина.

Во время обыска в квартире лжеврача следователи нашли большое количество наркотиков. Возбуждены уголовные дела по статьям об использовании поддельного диплома (часть 3 статьи 327 УК РФ) и хранении запрещенных веществ (часть 2 статьи 228 УК РФ).