На Урале из-за короткого замыкания из школы эвакуировали 730 человек

В Челябинске из-за короткого замыкания была организован эвакуация школы в Курчатовском районе. К счастью, возгорания не произошло, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по региону.

- Инцидент произошел сегодня в девять утра в школе № 41 по улице 40 лет Победы в Челябинске, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС Егор Пахомов. - После короткого замыкания в люстре на первом этаже здания весь персонал и школьники, более 730 человек, были эвакуированы.

В настоящий момент работа учебного заведения возобновлена и проходит в обычном режиме.