"Родина" продолжает последнюю поверку Лейб-гвардии Кексгольмского полка*

На знаменитой фотографии, сделанной в 1908 году, запечатлены около 1250 нижних чинов и офицеров героического Лейб-гвардии Кексгольмского полка. По-разному сложились их судьбы, многие погибли на фронтах Первой мировой войны. В 100-летнюю годовщину ее окончания "Родина" решила вернуть потомкам имена и лица героев.

Сегодня к нам возвращаются еще двое навсегда молодых воинов. А всего мы идентифицировали уже 25 кексгольмцев. Поиск продолжается!

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Все ещё живы...

"От героев былых времен не осталось порой имен..."

1 (24)

Подпоручик Михаил Гринцевич

(предположительно 6-й слева в ряду офицеров полка)

Дослужился до полковника. Участник Белого движения на Юге России. Умер в Берлине в 1941 году.

2 (25)

Капитан Василий Щитинский

(15-й слева в ряду офицеров полка)

Вышел в отставку до Первой мировой войны, в войну служил в ополчении.

ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ

ПОЧЕМУ О ФОТОГРАФИИ ТАК ДОЛГО МОЛЧАЛИ?

В истории удивительного снимка возможен шпионский след

В Российском государственном военно-историческом архиве сохранилась поденная "Хроника полковой жизни" Кексгольмского полка с 1905 по 1910 год. В ней упоминаются абсолютно все, даже самые мелкие события и происшествия (например, как нижние чины играли в городки и один из них получил травму), но нет ни строчки о беспрецедентной фотосъемке1.

Почему?

Возможный ответ находим в изданной в Париже полковой истории 3-го драгунского Новороссийского Ее императорского высочества великой княгини Елены Владимировны полка:

"Любопытный случай произошел в 1910 году. Собирает как-то г.г. офицеров пом[ощник] ком[анди]ра полка полк[овник] Карпович и сообщает, что приехал фотограф, предлагающий снять эскадроны, команды и сделать всякие другие снимки. Показанные образцы были великолепны. Цена была что-то исключительно низкая... И вот в расположении полка появился низенький черненький еврейчик-фотограф, который со своим аппаратом переходил из эскадрона в эскадрон, где он делал различные снимки, которые выходили прекрасными и составляли альбом для каждого эскадрона и команды. Сделан был прекрасный снимок г.г. офицеров во главе с командиром полка... Фотограф предложил сделать снимок полка в конном строю, но для этого ему нужно построить вышку...

И вот как-то мы видим, что на нашем полковом плацу построена в добрый 3-х этажный дом вышка... Полк был построен перед ней в конном строю... Фотограф влез на нее по системе лестниц, а его чудовищно большой аппарат подняли туда на блоках... Провели к нему телефон, по которому он, накрытый черной материей, отдавал указания, как надо перестроить полк, чтобы он поместился в объективе. Эти перестроения продолжались довольно долго, но, наконец, полк снят. Фотограф и аппарат спустились прежним способом на землю... Получился, действительно, прекрасный снимок...

Фотограф уехал и только через несколько недель мы узнали новость: он где-то в другом городе также кого-то снимал и... там же его поймали и повесили... Оказалось, что его большой аппарат имел объективы на все четыре стороны и, ясно, снимая наш полк в конном строю, он с целью2 долго возился с перестроениями полка, снимая в это время всю окружность. А так как уж наша Зеленая гора господствовала над городом, то с этой вышки видны были почти все форты3 и... Картина ясна!"4

Не правда ли, очень похоже на фотосъемку Кексгольмского полка? Едва ли в то время было много фотографов с гигантскими аппаратами, способными снимать больше тысячи человек. И даже если повешенный фотограф шпионом не был, кексгольмцы вполне могли стереть из своей истории компрометирующий эпизод.

А фотография осталась...

ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие читатели!

За годы Первой мировой войны свыше тысячи чинов Лейб-гвардии Кексгольмского полка были награждены георгиевскими наградами за проявленную на полях сражений храбрость. Приглашаем вас принять участие в нашем редакционном расследовании - попробовать идентифицировать на старом снимке офицеров и нижних чинов Лейб-гвардии Кексгольмского полка. Может быть, их лица сохранили архивы. Может быть, семейные альбомы.

Давайте вернем их потомкам. Пусть не всех. Пусть хотя бы еще одного...

1. РГВИА. Ф. 2578. Оп. 1. Д. 616.

2. Преднамеренно.

3. Речь идет о крепости Ковно.

4. Грибов А.З. Новороссийские Ее Императорского Высочества великой княгини Елены Владимировны драгуны: на службе царю и Отечеству, 1914-1917 гг. Париж, 1940. С. 21-22.