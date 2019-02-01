Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
1 февраля 2019 г. 14:28
"Родина"
Текст: Андрей Ганин (доктор исторических наук) , Федор Гущин (кандидат исторических наук)
Родина - № 2(219)

Подпоручик Михаил Гринцевич: Закончил поход в Берлине. В 1941-м...

"Родина" продолжает последнюю поверку Лейб-гвардии Кексгольмского полка*
На знаменитой фотографии, сделанной в 1908 году, запечатлены около 1250 нижних чинов и офицеров героического Лейб-гвардии Кексгольмского полка. По-разному сложились их судьбы, многие погибли на фронтах Первой мировой войны. В 100-летнюю годовщину ее окончания "Родина" решила вернуть потомкам имена и лица героев.

Сегодня к нам возвращаются еще двое навсегда молодых воинов. А всего мы идентифицировали уже 25 кексгольмцев. Поиск продолжается!

Ранее по теме:

Все ещё живы...

"От героев былых времен не осталось порой имен..."

1 (24)

Подпоручик Михаил Гринцевич

(предположительно 6-й слева в ряду офицеров полка)

Дослужился до полковника. Участник Белого движения на Юге России. Умер в Берлине в 1941 году.

2 (25)

Капитан Василий Щитинский

(15-й слева в ряду офицеров полка)

Вышел в отставку до Первой мировой войны, в войну служил в ополчении.

ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ

ПОЧЕМУ О ФОТОГРАФИИ ТАК ДОЛГО МОЛЧАЛИ?

В истории удивительного снимка возможен шпионский след

В Российском государственном военно-историческом архиве сохранилась поденная "Хроника полковой жизни" Кексгольмского полка с 1905 по 1910 год. В ней упоминаются абсолютно все, даже самые мелкие события и происшествия (например, как нижние чины играли в городки и один из них получил травму), но нет ни строчки о беспрецедентной фотосъемке1.
Как сложилась судьба бывших царских офицеров, перешедших на службу в РККА

Почему?

Возможный ответ находим в изданной в Париже полковой истории 3-го драгунского Новороссийского Ее императорского высочества великой княгини Елены Владимировны полка:

"Любопытный случай произошел в 1910 году. Собирает как-то г.г. офицеров пом[ощник] ком[анди]ра полка полк[овник] Карпович и сообщает, что приехал фотограф, предлагающий снять эскадроны, команды и сделать всякие другие снимки. Показанные образцы были великолепны. Цена была что-то исключительно низкая... И вот в расположении полка появился низенький черненький еврейчик-фотограф, который со своим аппаратом переходил из эскадрона в эскадрон, где он делал различные снимки, которые выходили прекрасными и составляли альбом для каждого эскадрона и команды. Сделан был прекрасный снимок г.г. офицеров во главе с командиром полка... Фотограф предложил сделать снимок полка в конном строю, но для этого ему нужно построить вышку...

Знамена и знаки отличия Кексгольмского полка.

И вот как-то мы видим, что на нашем полковом плацу построена в добрый 3-х этажный дом вышка... Полк был построен перед ней в конном строю... Фотограф влез на нее по системе лестниц, а его чудовищно большой аппарат подняли туда на блоках... Провели к нему телефон, по которому он, накрытый черной материей, отдавал указания, как надо перестроить полк, чтобы он поместился в объективе. Эти перестроения продолжались довольно долго, но, наконец, полк снят. Фотограф и аппарат спустились прежним способом на землю... Получился, действительно, прекрасный снимок...

Фотограф уехал и только через несколько недель мы узнали новость: он где-то в другом городе также кого-то снимал и... там же его поймали и повесили... Оказалось, что его большой аппарат имел объективы на все четыре стороны и, ясно, снимая наш полк в конном строю, он с целью2 долго возился с перестроениями полка, снимая в это время всю окружность. А так как уж наша Зеленая гора господствовала над городом, то с этой вышки видны были почти все форты3 и... Картина ясна!"4

Не правда ли, очень похоже на фотосъемку Кексгольмского полка? Едва ли в то время было много фотографов с гигантскими аппаратами, способными снимать больше тысячи человек. И даже если повешенный фотограф шпионом не был, кексгольмцы вполне могли стереть из своей истории компрометирующий эпизод.

А фотография осталась...

ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие читатели!

За годы Первой мировой войны свыше тысячи чинов Лейб-гвардии Кексгольмского полка были награждены георгиевскими наградами за проявленную на полях сражений храбрость. Приглашаем вас принять участие в нашем редакционном расследовании - попробовать идентифицировать на старом снимке офицеров и нижних чинов Лейб-гвардии Кексгольмского полка. Может быть, их лица сохранили архивы. Может быть, семейные альбомы.

Давайте вернем их потомкам. Пусть не всех. Пусть хотя бы еще одного...

1. РГВИА. Ф. 2578. Оп. 1. Д. 616.
2. Преднамеренно.
3. Речь идет о крепости Ковно.
4. Грибов А.З. Новороссийские Ее Императорского Высочества великой княгини Елены Владимировны драгуны: на службе царю и Отечеству, 1914-1917 гг. Париж, 1940. С. 21-22.

Темы дня:
#XX век
Публикуется впервые. Дневник участника спасательной операции "Прорыв"
16.01.2019 Cудьбы

Товарищество на китах

На набережной Владивостока стоит памятник "Три кита" - в честь уникальной спасательной операции, объединившей Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Почти невероятная по нынешним временам история. И очень поучительная...

О чем рассказал американский жетон, найденный российским огородником
14.01.2019 Реликвии

Банкет для экипажа Эдварда Йорка

Весенним утром 4 мая 2013 года Андрей Вепренцев топал по тропинке на огород, когда его внимание привлек блеснувший на солнце плоский камешек. Поднял, потер - и глазам не поверил. На ладони лежал покрытый ржавчиной жетон с надписью "US NAVY"

"Родина" продолжает последнюю поверку Лейб-гвардии Кексгольмского полка
09.01.2019 Фотоальбом

"От героев былых времен не осталось порой имен..."

На знаменитой фотографии, сделанной в 1908 году, запечатлены около 1250 нижних чинов и офицеров героического лейб-гвардии Кексгольмского полка. В ноябрьском номере "Родины" мы вернули имена девятерым кексгольмцам. Сегодня к нам возвращаются еще 14 русских офицеров

#фотографии
Одной из крупнейших киностудий мира - "Мосфильму" - 95!
30.01.2019 Фотоальбом

Кино заказывали!

История этого огромного киногорода, расположенного на Воробьевых горах, началась в 1919 году, когда кинофабрики Ханжонкова и Ермольева были национализированы и переданы в ведение ВФКО. На базе этих кинофабрик был создан "Мосфильм", который существует как сложившийся творческий коллектив с января 1924 года

Блокада Ленинграда на снимках Всеволода Тарасевича
27.01.2019 О войне

"Многое показывать было нельзя..."

"Во время войны многое показывать было нельзя. Таковы были условия цензуры. Но я снимал. И по обязанности, и по долгу..." Почти всю войну Всеволод Тарасевич провел в блокадном городе, постоянно выезжая на фронт, в войска, защищавшие Ленинград

Письма на Родину. Проект, посвященный 100-летию окончания Первой мировой
29.11.2018 Домашний архив

Дорогие мои...

"Родина" публикует фотографии и письма участников Первой мировой, которые сохранили их потомки. Несмотря на то, что "ту" войну после революции постарались вычеркнуть из памяти народа

#армия
На снимке Кексгольмского полка "Родина" идентифицировала девятерых офицеров
31.10.2018 Cудьбы

Все ещё живы...

На этой огромной фотографии запечатлен в полном составе Лейб-гвардии Кексгольмский императора Австрийского полк. Один из старейших в Русской императорской армии, возникший еще при Петре I. "Родина" идентифицировала девятерых офицеров и предлагает читателям продолжить поиски

Поразительная история спасения знамен и чести Кексгольмского и Невского полков
08.10.2018 Cудьбы

"Засыхало без корней полковое знамя..."

28 сентября 1760 года Кексгольмский и Невский пехотные полки, вместе с одиннадцатью другими, заняли город Берлин. Через полтора века, в 1913 году, в памятке по истории полка Невского поручик Михаил Еремич подчеркнул: "Будем же беречь свои знамена! Будем благоговеть перед кровью тысячей Невцев, забрызгавших ею их полотнища"

21 августа 1943 вышло постановление о создании суворовских и нахимовских училищ
21.08.2018 Cудьбы

Моя кадетка

21 августа 1943 года Совет Народных Комиссаров принял постановление о создании Суворовских военных училищ "типа старых кадетских корпусов. О своей кадетской юности рассказывает журналист Владимир Снегирев