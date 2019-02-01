Россия снова сокращает вложения в американский госдолг

Минфин США констатировал сокращение в ноябре 2018 года российских вложений в американские ценные бумаги на 1,8 миллиарда долларов. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте ведомства.

Так, общие вложения России составили 12,8 миллиардов долларов - 3,7 в долгосрочные облигации и 9,1 миллиарда в краткосрочные.

При этом первое место по вложениям в доллар по-прежнему у Китая. Общая сумма вложений держится на уровне 1,2 триллиона долларов. Впрочем, в ноябре и Пекин сократил свои вливания в американскую экономику на 17 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим отчетным периодом.