Российские военные вручили продовольствие сирийским детям

Российские военные снабдили продуктами школьников христианского города Скальбия в сирийской провинции Хама. Всего военнослужащие раздали 500 продовольственных наборов.

Школа имени Суэля Магдаси расположена рядом с главным храмом населенной христианами Скальбии - церковью Святого Павла, информирует РИА Новости. В гуманитарную помощь вошли рис, мука, сахар, чай и мясные консервы.

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, гуманитарная помощь сирийским жителям является приоритетной задачей, необходимой к выполнению "на всей территории Сирии без исключения, где международное гуманитарное право должно полностью соблюдаться".

С 2015 года офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели более двух тысяч гуманитарных акции. Жители САР получили 3238 тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.