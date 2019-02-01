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01.02.2019 21:17
Рубрика: Спорт

Сборная Катара впервые в истории выиграла Кубок Азии по футболу

Текст: Артур Нанян

В финальном матче Кубка Азии сборная Катара неожиданно переиграла Японию со счетом 3:1 и впервые в истории завоевала этот титул.

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Катар провел удивительный турнир. Команда победила во всех семи встречах. На пути в финал были повержены участник чемпионата мира-2018 Саудовская Аравия, один из главных фаворитов соревнования Южная Корея и хозяева ОАЭ. Казалось, в решающем матче шансов больше у японцев.

К слову, "самураи" - рекордсмены по числу побед в Кубке Азии. Они четырежды брали этот трофей. Но в этот раз сильнее был Катар.

У триумфаторов отличились Альмоэз Абдулла, Адбулаиз Хатем и Акрам Афиф, у Японии - Такуми Минамино. Напомним, что чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре.

Спорт Футбол
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