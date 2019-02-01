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01.02.2019 / 13:47
Среда обитания
Шопинг без границ: в России заработала онлайн-площадка Lyst
Фото: Lyst
Фото: Lyst

В России заработала онлайн-площадка Lyst - одна из крупнейших поисковых систем в области моды. По сути, это гигантский интернет-каталог, объединяющий свыше 830 онлайн-магазинов и не менее 12 000 брендов категории "люкс". Алгоритм поиска максимально простой: например, "короткие платья" или "укороченные брюки" сгруппированы в отдельные категории, а фильтры позволяют сузить поиск до заданных параметров - цвет, материал, размер, цена и бренд.  Еще одна полезная опция платформы - использование искусственного интеллекта, который составляет персональные рекомендации для конкретного пользователя, дает советы о том, на какие бренды стоит обратить внимание и информирует о последних модных тенденциях.

Фото: Lyst

Платформа Lyst была разработана в 2010 году в Лондоне и быстро стала одним из самых популярных навигаторов в области модных товаров. Достаточно отметить, что в 2018 году объем продаж, осуществляемых через этот ресурс, достиг 325 миллионов долларов. Сегодня в Lyst задействовано свыше 100 сотрудников в Лондоне и Нью-Йорке, а одним из ее инвесторов является группа компаний LVMH.
 

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