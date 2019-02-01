Постановление администрации Смоленской области от 30 января 2019 года № 13 "Об установлении величины прожиточного минимума в Смоленской области за IV квартал 2018 года"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", областными законами "О порядке установления величины прожиточного минимума в Смоленской области" и "О потребительской корзине в Смоленской области" Администрация Смоленской области постановляет:

Установить следующую величину прожиточного минимума в Смоленской области за IV квартал 2018 года:

а) в расчете на душу населения - 10 148 рублей;

б) по основным социально-демографическим группам населения:

- для трудоспособного населения - 10 909 рублей;

- для пенсионеров - 8 450 рублей;

- для детей - 9 865 рублей.

Губернатор Смоленской области А.В.Островский

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