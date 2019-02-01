США задержали на границе рекордную партию опиоидного препарата

Таможенно-пограничная служба США перехватила на границе с Мексикой крупнейшую в истории партию опиоидного препарата фентанил. Общий вес - 114 килограммов.

Грузовик, в котором находился препарат, направлялся в США. На границе Мексики и штата Аризона он был остановлен для досмотра. Водитель машины - мексиканец - задержан.

Учитывая, что доза в два миллиграмма может быть смертельной, задержанного количества препарата достаточно, чтобы убить миллионы человек, пишет ТАСС, ссылаясь на таможенно-пограничную службу США.

В конце 2018 года президент Дональд Трамп озвучил данные, согласно которым в 2017 году в США от передозировки фентанила умерли более 77 тысяч человек. Этот препарат применяется в медицине в качестве обезболивающего, он вызывает зависимость, которая зачастую приводит к передозировке и смерти.