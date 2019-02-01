Умер актер из фильма "Кин-дза-дза!" Игорь Кан

Советский, российский актер, заслуженный артист РФ Игорь Иванович Кан скончался 30 января - на следующий день после своего 81-летия. Информация об этом появилась на портале kino-teatr.ru.

Игорь Кан родился 29 января 1938 года. В шестидесятые служил актером Алма-Атинского ТЮЗа, в семидесятые-восьмидесятые - актер Русского театра Эстонии. Работал на сцене Московского областного драматического театра имени Островского.

На экранах дебютировал в 1974 году - в эстонской драме "Продолжение". Сыграл в картинах "Вариант "Омега", "Тактика бега на длинную дистанцию", "Скорый поезд", "Комментарий к прошению о помиловании", "След дождя", "Кин-дза-дза" - однорукий контрабандист.