В Черном море найден "Потерянный флот Гитлера"

Турецкий морской инженер и дайвер Сельчук Колай нашел в Черном море три немецкие подводные лодки времен Второй Мировой войны. Они действовали против советского флота из Констанцы, а после перехода Румынии на сторону антигитлеровской коалиции были затоплены экипажами. Долгое время местонахождение U-19, U-20 и U-23 оставалось неизвестным, за что подлодки получили прозвище "Потерянный флот Гитлера".

В 1941 году, после нападения на СССР Германия перебросила в Черное море шесть малых субмарин Type II-B. Не имея возможность использовать Босфор из-за нейтралитета Турции, немцы переправили корабли в румынский порт Констанца через всю Европу. В Киле подлодки разобрали на части, по каналу подняли до Дрездена, там погрузили на автомобили и доставили в Ингольштадт. А оттуда по Дунаю сплавили до Констанцы, где снова собрали и спустили на воду. Type-II несколько лет пиратствовали в Черном море. Три подлодки уничтожил Черноморский флот, оставшиеся были затоплены экипажами после того, как в 1944 году Румыния сменила ориентацию и объявила войну Германии.

Сельчук Колай разыскивал "Потерянный флот Гитлера" более 10 лет. Он нашел карту, на которой командир U-23 Рудольф Арендт отметил место выхода своего экипажа на берег, и в 2008 году определил место гибели подлодки - в пяти километрах от турецкого селения Агва. Позже во время съемок документального фильма поисково-спасательное судно ВМС Турции обнаружило неподалеку корпуса еще двух субмарин: U-19 и U-20.Они лежат на глубине от 25 до 300 метров недалеко от Стамбула, сообщил телеканал TRT Haber.

- Это малоизвестная, но очень интересная история, судьба этих подлодок. Чтобы оказаться в Черном море, они совершили путешествовие через весь континент, а затем оказались заперты, - считает Сельчук Колай. Согласен с ним и Майк Уильямс, секретарь британского общества морской археологии:

- Это крайне важная находка. Поскольку подлодки были затоплены, их содержимое осталось нетронутым, как в запечатанной бутылке. Они являются уникальными экспонатами Второй Мировой войны.

U-23 успела прославиться еще во время службы в Атлантике - 4 октября 1939 года она одержала одну из первых побед Кригсмарине во Второй Мировой войне, торпедировав и потопив артиллерийским огнем у берегов Шотландии британское торговое судно Glen Farg. Командовал подлодкой в то время капитан-лейтенант Отто Кречмер, впоследствии самый результативный подводный ас немецкого флота.