В Нью-Йорке арестована российская актриса Ирина Усок

В Театре "Содружество актеров Таганки" прокомментировали информацию о задержании артистки Ирины Усок правоохранителями США.

Как передает телеканал "Звезда", 42-летняя актриса сериала "Даша Васильева. Любительница частного сыска" могла быть задержана - в аэропорту Нью-Йорка - за похищение ребенка.

Коллега Ирины, актер Денис Муляр, в беседе с телеканалом рассказал, что у Усок, которая не так давно родила, могут быть "с мужем какие-то непонятные тёрки".

"Она приезжала сюда с ребенком, все было нормально. Потом, наверное, поехала туда, может, там что-нибудь случилось", - предположил Муляр. Добавив: муж актрисы - "вроде американец, насколько я знаю".

Ранее в отечественных СМИ появились сообщения, что Усок задержана и в настоящее время находится в изоляторе.

Канал уточнил, что в российском посольстве пока никак не комментируют эту информацию.

Ирина Усок родилась в 1976 году в Таганроге. В 1992-1994 годах работа на местном телевидении ведущей музыкально-развлекательной программы. В 1996-2000 годы - учеба в школе-студии имени Немировича-Данченко при МХАТ имени Чехова. По окончании которой артистка была приглашена в театр Содружество Актеров Таганки", художественный руководитель - Николай Губенко. Параллельно участвовала в антрепризных спектаклях.

Сыграла в фильмах и сериалах "Мама, не горюй!" (эпизод, дебют), "Аэропорт", "Русские в городе ангелов", "Семейные тайны", "Русское лекарство", "Фотограф" (эпизод "Американский друг"), "Судебная колонка", "Мент в законе", "Марш Турецкого", "Братья Карамазовы".