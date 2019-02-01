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01.02.2019 / 12:21
Стиль
В защиту синего кита: совместная коллекция Farfetch и Balenciaga
Balenciaga х Farfetch. Фото: Balenciaga
Balenciaga х Farfetch. Фото: Balenciaga

Одна из ведущих онлайн-платформ индустрии моды, Farfetch, объединилась с брендом Balenciaga, выпустив капсульную коллекцию одежды и обуви для женщин, мужчин и детей. Одна из ее главных характеристик - отсутствие в составе изделий натурального меха, кожи и пера. Как несложно догадаться, одна из целей совместного проекта - обратить внимание на бездумное потребление представителями модного бизнеса материалов животного происхождения. Для усиления посыла отдельные предметы линии украшают изображения исчезающих видов животных: азиатский слон, синий кит, большая панда и белый носорог.

Комментируя экологическую инициативу, генеральный директор Balenciaga, Седрик Чарбит, заметил, что одна из задач бренда - "сделать так, чтобы каждый осознал угрозу исчезновения редких видов животных и поддержал действия Международного союза охраны природы (МСОП) по их сохранению".

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