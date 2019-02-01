Видео: идет разбор обломков рухнувшего козырька здания "Гидропроект"

Демонтаж рухнувшего навеса над главным входом в бизнес-центр "Гидропроект" на Волоколамке может продлиться до субботы.

"В ночь на пятницу, 1 февраля, в ходе предупредительных уборочных и ремонтно-восстановительных работ под тяжестью снега произошло наклонение козырька над главным входом в здание. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций было произведено ограждение опасного участка. По итогам оперативного совещания было принято решение о демонтаже козырька", - говорится на сайте собственника здания АО "НИЦ ЕЭС".

На время проведения работ по демонтажу вход в бизнес-центр через центральный вход временно ограничили, как и въезд на центральную парковку, чтобы ничего не мешало работе строительной техники.

Сотрудники и посетители бизнес-центра могли попасть в здание только через внутренний двор. Вход для них был организован со стороны Ленинградского и Волоколамского шоссе, а ориентиром служат информационные указатели.

27-этажное здание БЦ "Гидропроект" расположено на Волоколамском шоссе. Дом был построен в 1979 году, ремонт в нем проводился в 2008 году. Здание относится к архитектурному комплексу института Гидропроект.