Новости

На Кубани МВД проверит конфликт охранников ТЦ с школьницами 17:54
Трамп объявил о выходе США из ДРСМД 17:50
На белгородских заправках на три года заморозят цены на газ 17:36
Видео: Toyota Fortuner корчует пни в зимнем лесу 17:35
Французским полицейским разрешили применять спецоружие на митингах 17:14
На Кубани глава района неожиданно передумал уходить в отставку 17:06
В Самаре покажут написанные нефтью картины 17:00
Вопросы активного долголетия обсудят на форуме в Сочи 16:58
Эрмитаж предложил создать российскую систему охраны картин 16:47
Видео: идет разбор обломков рухнувшего козырька здания "Гидропроект" 16:45
Вышел трейлер татарского фильма ужасов "Водяная" 16:45
В Волгограде подозреваемую в убийстве инвалида заключили под стражу 16:42
Сдать биометрию можно во всех клиентских центрах Почта Банка 16:21
Танкисты Северного флота перевооружатся на Т-80БВМ до конца года 16:15
Мэра Камызяка отправили под домашний арест 16:10
Первый китайский автозавод в России начал работу в тестовом режиме 16:08
Дело о взрыве в петербургском метро передано в суд 16:07
На Кубани врачи восстановили пенсионерке таз после тяжелого ДТП 16:05
В Ульяновске у 27 суворовцев выявлена патология легких 16:00
Вышел трейлер нового фильма Альмодовара с Пенелопой Крус и Бандерасом 16:00
В Черном море найден "Потерянный флот Гитлера" 15:59
Российский гражданин погиб в украинской тюрьме из-за пыток 15:55
В Омске арестовали школьницу, подозреваемую в насилии над сверстницей 15:38
В Нью-Йорке арестована российская актриса Ирина Усок 15:35
Toyota и Lexus отправят на сервис 84 тысячи авто, проданных в России 15:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2019 16:45
Рубрика: Происшествия
Проект: РГ-Медиа

Видео: идет разбор обломков рухнувшего козырька здания "Гидропроект"

Текст: Рамиля Туктарова

Демонтаж рухнувшего навеса над главным входом в бизнес-центр "Гидропроект" на Волоколамке может продлиться до субботы.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Пензенской области
Устроившую два ДТП известную модель лишили прав

"В ночь на пятницу, 1 февраля, в ходе предупредительных уборочных и ремонтно-восстановительных работ под тяжестью снега произошло наклонение козырька над главным входом в здание. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций было произведено ограждение опасного участка. По итогам оперативного совещания было принято решение о демонтаже козырька", - говорится на сайте собственника здания АО "НИЦ ЕЭС".

На время проведения работ по демонтажу вход в бизнес-центр через центральный вход временно ограничили, как и въезд на центральную парковку, чтобы ничего не мешало работе строительной техники.

Сотрудники и посетители бизнес-центра могли попасть в здание только через внутренний двор. Вход для них был организован со стороны Ленинградского и Волоколамского шоссе, а ориентиром служат информационные указатели.

27-этажное здание БЦ "Гидропроект" расположено на Волоколамском шоссе. Дом был построен в 1979 году, ремонт в нем проводился в 2008 году. Здание относится к архитектурному комплексу института Гидропроект.

Происшествия ЧП РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле не получили послания Гуайдо
Российский гражданин погиб в украинской тюрьме из-за пыток
Дело о взрыве в петербургском метро передано в суд
В России проиндексировали ряд социальных выплат
Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей