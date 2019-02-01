Вышел русский трейлер фильма о гибели подлодки "Курск"

На YouTube-канале Exponenta Plus сегодня опубликован дублированный трейлер, напряженный и трагический, изначально резонансной драмы "Курск".

"Это фильм о событиях, связанных с подлодкой "Курск". Вся правда о мужестве и стойкости российских подводников, о разногласиях и взаимопомощи, конфликтах и единении, о преданности и любви", - сухо сообщает пояснение к ролику.

Режиссер - Томас Винтерберг ("Дорогая Венди"). В основе сценария картины, написанного номинантом "Оскара" Робертом Родатом ("Спасти рядового Райана"), - книга Роберта Мура "Время умирать: нерасказанная история трагедии "Курска". Исполнительный продюсер - Люк Бессон.

В ролях: Колин Ферт, Леа Сейду, Маттиас Шонартс, Макс фон Сюдов. Кроме того, в "Курске" одну из своих последних ролей сыграл скончавшийся в 2017-м году отличный шведский актер Микаэл Нюквист ("Девушка с татуировкой дракона", "Джон Уик").

Российская премьера - 14 марта.

Атомная подводка лодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года во время учений Северного флота РФ на глубине более ста метров. В результате трагедии погибли 118 моряков. Как было установлено, гибель подлодки произошла "вследствие взрыва, центр которого локализован в месте расположения учебной торпеды".

В соответствии с указом президента РФ все находившиеся на борту были посмертно награждены орденом Мужества, а командиру корабля присвоено звание Героя России.