Заявка на шестое поколение: новое фото приоткрыло секреты "Охотника"

Прототип БЛА по НИР "Охотник-Б" для ВКС России на ВПП НАЗ имени Чкалова. pic.twitter.com/TEY5Tks49T— Владимир З. (@VladZinen) 31 января 2019 г.
Судя по появившемся в Сети новым изображениям БЛА, на нем , по всей видимости, будет установлена новейшая многофункциональная радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой.
Благодаря этому появится возможность в специальных режимах одновременно отслеживать десятки воздушных, наземных и морских целей, а также применять по ним оружие.
Кстати, об оружии. В рамках программы по созданию авиационного комплекса пятого поколения, теперь известного как Су-57, разрабатывается большое количество средств поражения классов "воздух - воздух" и "воздух - земля", оптимизированных для размещения в специальных внутренних бортовых отсеках.
Многое из созданного пригодится и "Охотнику", в том числе новейшие ракеты для поражения воздушных целей.
Можно предположить, что С-70 будут способны сопровождать перспективные дальние бомбардировщики ПАК ДА, защищать их от атак пилотируемых и беспилотных истребителей, которые, вполне вероятно, появятся в обозримом будущем у передовых в военном отношении стран мира.Незаменимыми будут эти аппараты и при подавлении систем ПВО, а также нанесении точечных ударов по важным объектам в глубине территории противника.
Военные эксперты считают, что благодаря разработке и принятию на вооружение С-70 "Охотник", наши ВКС сохранят лидирующие позиции в боевой авиации в ближайшие десятилетия.