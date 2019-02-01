Заявка на шестое поколение: новое фото приоткрыло секреты "Охотника"

Тяжелый беспилотный летательный аппарат С-70 "Охотник" станет платформой для создания техники шестого поколения.

Прототип БЛА по НИР "Охотник-Б" для ВКС России на ВПП НАЗ имени Чкалова. pic.twitter.com/TEY5Tks49T — Владимир З. (@VladZinen) 31 января 2019 г.

Судя по появившемся в Сети новым изображениям БЛА, на нем , по всей видимости, будет установлена новейшая многофункциональная радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой.

Благодаря этому появится возможность в специальных режимах одновременно отслеживать десятки воздушных, наземных и морских целей, а также применять по ним оружие.

Кстати, об оружии. В рамках программы по созданию авиационного комплекса пятого поколения, теперь известного как Су-57, разрабатывается большое количество средств поражения классов "воздух - воздух" и "воздух - земля", оптимизированных для размещения в специальных внутренних бортовых отсеках.

Многое из созданного пригодится и "Охотнику", в том числе новейшие ракеты для поражения воздушных целей.

Можно предположить, что С-70 будут способны сопровождать перспективные дальние бомбардировщики ПАК ДА, защищать их от атак пилотируемых и беспилотных истребителей, которые, вполне вероятно, появятся в обозримом будущем у передовых в военном отношении стран мира.Незаменимыми будут эти аппараты и при подавлении систем ПВО, а также нанесении точечных ударов по важным объектам в глубине территории противника.

Военные эксперты считают, что благодаря разработке и принятию на вооружение С-70 "Охотник", наши ВКС сохранят лидирующие позиции в боевой авиации в ближайшие десятилетия.